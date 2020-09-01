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Ekonomi Türk Telekom’dan eğitime dijital destek
Ekonomi

Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom, öğrenciler ve aileleri için “Dijital Eğitim” kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 08:44:00 -
Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom, öğrenciler ve aileleri için “Dijital Eğitim” kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine, öğrencilerin gelişimine destek olacak Mental Up ve TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketleri hediye ediliyor.

Türk Telekom, uzaktan eğitime dönüş döneminde öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak “Dijital Eğitim” kampanyasını başlattı. Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor.

Bu programlara ek olarak, güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee’nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve teknolojik cihazları güvende tutacak antivirüs programı Total Protection da kampanya kapsamında hediye ediliyor. Uzaktan eğitimle birlikte internet ihtiyacı artan müşteriler seçtikleri hızdaki limitsiz fiber internet paketini ilk ay ücretsiz olarak kullanıyor, yılın kalanında da her şey dahil fiyatla aynı paketten faydalanabiliyor.

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