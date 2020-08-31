  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Telekom'dan eğitime dijital destek
Ekonomi

Türk Telekom'dan eğitime dijital destek

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:46:24 -
Türk Telekom'dan eğitime dijital destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, öğrenciler ve aileleri için "Dijital Eğitim" kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine, öğrencilerin gelişimine destek olacak Mental Up ve TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketleri hediye ediliyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, uzaktan eğitime dönüş döneminde öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak "Dijital Eğitim" kampanyasını başlattı. Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor.

Bu programlara ek olarak, güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee'nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve teknolojik cihazları güvende tutacak antivirüs programı Total Protection da kampanya kapsamında hediye ediliyor. Uzaktan eğitimle birlikte internet ihtiyacı artan müşteriler seçtikleri hızdaki limitsiz fiber internet paketini ilk ay ücretsiz olarak kullanıyor, yılın kalanında da her şey dahil fiyatla aynı paketten faydalanabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..
Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı
Siyaset

Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım Erzincan'da vatan hasreti gideriyor. Yıldırım Twitter hesabından Dumanlı Yaylası'ndaki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı