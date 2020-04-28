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Ekonomi

Türk Telekom’dan dijital patolojiye yatırım

Türk Telekom’un iştiraklerinden TT Ventures, dijital patoloji uygulamasıyla öne çıkan startup’lardan Virasoft’a yatırım yaptı. Bu yatırım, uygulamadan daha çok kurumun yararlanmasına imkân tanıyacak.

2020-04-28 14:33:00 -
Türk Telekom’dan dijital patolojiye yatırım

 Akit  Ekonomi 

Virasoft’un dijital patoloji çözümü, İstanbul’da 20’yi aşkın hastanede telepatoloji hizmeti olarak kullanılıyor. TT Ventures’ın yatırımıyla dev hizmetten şehir hastaneleri de faydalanacak. Böylece kanser dahil pek çok kronik hastalığa süratle tanı konulacak. Türkiye’de her sene 800 milyon doktor randevusunun alındığını dile getiren TT Ventures Genel Müdürü Muhammet Özhan, şunları kaydetti:

Hekimlere önemli hizmet

“Coronavirüsü (Covid-19) sırasında sağlık görevlilerimizin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını görüyoruz. Biz de bu özveriye önemli bir adım atarak karşılık veriyoruz. Doktorlarımızın ve hastanelerimizin teknolojik yeteneklerini arttırıyoruz. Hekimlerimize daha çok teknolojik çözüm sunmayı hedefliyoruz. Virosoft’un elinde bulunan teknolojik yeteneklerin küresel çapta çözüm sunacağını anlıyoruz. Daha önce küresel yatırımcıları da ikna etmişler. Biz de bu yatırım turuna katıldık.”

Uçak benzetmesi

Diffusion Capital Partners (DCP) ve TT Ventures’ın katılımıyla toplam 1.9 milyon dolar yatırım alan Virasoft’un CEO’su Gökhan Hatipoğlu ise “Biz de dünyanın her yerinde binlerce doktor ve milyonlarca hastaya hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlıyoruz. Yani iyi pilota iyi bir uçak veriyoruz. Görsel hafızayla belirlenen sonuçların daha hızlı ve düşük hatayla çözülmesini sağlıyoruz” dedi.

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