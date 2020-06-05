Türk Telekom’dan çevreci hareket

Çevreye uyumlu, doğa dostu çalışmalar yürüten Türk Telekom’un çalışanları, 3 yılda 18 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı. Türk Telekom’un, “E-atıklarınızı Getirin, Yarınlara Daha Yeşil Bir Dünya Bırakın!” kampanyası kapsamında çalışanlarıyla hayata geçirdiği Elektronik Atık projesi sayesinde, 3 yılda 18 ton elektronik atık toplandı ve geri dönüşüme gönderildi.

Geri dönüşüme katkı

Türk Telekom’un gönüllü olarak başlattığı Sıfır Atık projesi ile de 2019’da 186,2 ton kağıt atık, 18,8 ton cam atık, 1372,5 ton plastik, 3006,7 ton metal atığın geri dönüşümüne katkı sağlanarak toprak, deniz ve hava korundu. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, sürdürülebilirliği şirket politikasının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Türk Kızılayı’na bağış

“Çevre dostu çalışmaları, sürdürülebilirliği ve enerji verimliliği konularını tüm stratejilerimizde önceliklendiriyoruz. Elektronik atıkların geri dönüşüm gelirleriyle 55 çocuğun eğitimine destek verirken, üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerine bağışta bulunduk. 2018-2019 yılı atık geri dönüşüm gelirlerini de Türk Kızılayı’na bağışladık. Türk Telekom olarak doğa ile uyumlu çalışmalarımızı, enerji verimliliği projeleri, sürdürülebilirlik kapsamındaki adımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın gösterdikleri bu duyarlılık için kendilerine teşekkür ediyorum.”