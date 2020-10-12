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Ekonomi Türk Telekom'dan Beyaz Baston Günü'ne EyeSense desteği
Ekonomi

Türk Telekom'dan Beyaz Baston Günü'ne EyeSense desteği

Türk Telekom, EyeSense mobil uygulamasıyla 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde görme engelliler için farkındalık oluşturacak bir sosyal medya etkinliği hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:33:40 -
Türk Telekom'dan Beyaz Baston Günü'ne EyeSense desteği

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom, toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde görme engelliler için hayata geçirdiği EyeSense mobil uygulamasıyla Dünya Beyaz Baston Günü’ne özel bir farkındalık kampanyası düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, EyeSense mobil uygulamasıyla 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde görme engelliler için farkındalık oluşturacak bir sosyal medya etkinliği hazırladı. Bu kapsamda EyeSense’i kullanan görme engelliler, uygulama üzerinden çektikleri fotoğrafları #yolarkadaşı etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya davet ediliyor. Kampanya sonunda gelen fotoğraflar 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde Türk Telekom Instagram hesabından paylaşılacak.

Günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı nesneleri tanıma, giyeceği kıyafetin ya da objelerin rengini ayırt etme gibi güçlükleri aşmaya yardımcı olan EyeSense, Türk Telekom’un uzman ekipleri tarafından geliştirildi. Türk Telekom müşterisi olan veya olmayan akıllı telefon sahibi herkes, ödüllü EyeSense uygulamasını kullanabiliyor. "Nesne Tanıma" özelliği sayesinde EyeSense, görme engellilerin anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerine imkan sunuyor. Kameranın yöneldiği alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense’in sesli komutları sayesinde kullanıcılar "selfie" çekerek sosyal medyada da yer alabiliyor.

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