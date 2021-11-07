Türk Telekom’dan beklentileri aşan performans

İletişim şirketi Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde de beklentilerin üzerinde büyümeyi başardı. 2021’in ilk 9 ayında yüzde 18 büyümeyle 24.4 milyar TL gelir elde eden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12.1 milyar TL’yi buldu. Bu dönemde FAVÖK marjı yüzde 49.6 oldu. Güçlü operasyonel performansı, etkin kur riski ve gider yönetimi sayesinde net kâr da 4.7 milyar TL’ye ulaştı. Yatırım harcamaları ise 4.3 milyar TL’ye yükseldi.

Ülkemizi öncü yapacağız

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Finansal ve operasyonel sonuçlarımızın bir kez daha güçlü yönlerimizin, tarihimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, beşerî sermayemiz ve uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Ülkemiz için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom için başarılarla dolu bir yılı kapatmak için çok az bir zaman kalmışken 2022 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz” dedi.

İtici güç konumunda

Sabit genişbantın yüzde 29’luk kuvvetli gelir artışıyla üçüncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Önal sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş bir talep bekliyorduk ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekânlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor.”

Fiber ağımız güçlü kaldıraç

“Üçüncü çeyrek itibarıyla 353 bin kilometre uzunluğa varan Türkiye’nin dört bir yanındaki fiber ağımız, geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç niteliği taşıyor” diyen Önal, “2019’da abone portföyümüzün yüzde 37’sini oluşturan toplam fiber abone sayımız üçüncü çeyrekte 8.8 milyona yükselerek abone portföyümüzün yüzde 62’sini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla 28.9 milyonu geçti. Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G’ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak” şeklinde konuştu.

Dinamik mobil pazar

Üçüncü çeyrekte yaşanan normalleşme ile birlikte artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğunu vurgulayan Önal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mobil abone tabanımız, üçüncü çeyrekte 500 binin üzerinde net abone kazanımı ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü ve 2019 birinci çeyrekten bu yana en yüksek artışa ulaştı. Toplam Prime tabanı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 64 büyüdü. Prime abonelerinin toplam faturalı taban içindeki payı da yüzde 29’u aştı. Son altı çeyrektir ‘yükselen eğilim’ gösteren mobil gelir büyümesinde stratejilerimizin olumlu yansımalarını bir kez daha görmekten memnunuz.”



Önal, kısa süre önce Silikon Vadisi’nde dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve en büyük küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile iki önemli iş birliğine imza attıklarını hatırlattı. Önal, “Sadece Türkiye’de 5G’ye geçişe öncülük etmekle kalmıyor aynı zamanda hızla dönüşen bir dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyuncular arasında yerimizi de alıyoruz. Ar-Ge şirketimiz Argela ve onun ABD’deki inovasyon kolu Netsia aracılığıyla 5G, şebeke dilimleme, fiber optik ağlar, blockchain, veri analizi ve radyo erişim şebekesini kapsayan çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz toplam 56 patentimiz ile tüm dünyaya 5G çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.

Hedefler revize ediliyor

Önal, şunları kaydetti: “Sene başından bu yana beklentileri aşan performansımız, 2021 öngörümüzde üçüncü bir yukarı yönlü revizyonu gerekli kıldı. Buna göre daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 oranında artmasını, 15.8 milyar TL olan FAVÖK’ün 16.2 milyar TL’ye çıkmasını ve 8,5 milyar TL olan yatırım harcamalarının da 8.7 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.”

Abone sayısı 51.4 milyon

Yılın ilk dokuz ayında toplam abone sayısını 51.4 milyona taşıyan Türk Telekom’un son 12 aydaki net abone kazanımı 1.9 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 14.1 milyona dayanırken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 15.3’e yükseldi. Fiber abone sayısı yılın ilk 9 ayında yıllık yüzde 67’lik artış ile 8.8 milyon oldu. Mobil abone sayısı 23.9 milyon olarak ölçülürken mobil ARPU’da yıllık yüzde 13.6 büyüme kaydedildi.

Gelişimimizi değerli buluyoruz

Türk Telekom olarak Türkiye’ye hizmeti varlıklarının aslî unsuru olarak gördüklerini dile getiren CEO Ümit Önal, “Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli” diyerek şunları söyledi: “Günümüzde değişen öncelikler ve beklentiler doğrultusunda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize ve stratejilerimize entegre etme konusunda kayda değer bir gelişim süreci içerisindeyiz. Türk Telekom Grubu’nun sürdürülebilirlik hedefleri yönünde kısa süre önce, veri merkezlerimiz için The International REC Standard’dan Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) aldık. Bu sertifika ile veri merkezlerimizde yeşil enerji kullandığımızı belgeledik. Bu anlamda yalnızca Türk Telekom’a değil, veri merkezimizi kullanan müşterilerimize de yeşil enerji kullandırmak suretiyle oluşturduğumuz katma değeri büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Normalleşen dünyanın sunduğu zenginliklerle sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek ve paydaşlarımıza karşı temel sorumluluklarımızı yerine getirmek için kendimizi her zamankinden daha güçlü ve donanımlı hissediyoruz. Tüm bu çabalarımızın ve bu uğurdaki gelişim yolculuğumuzun çıktılarını içeren kapsamlı Sürdürülebilirlik Raporumuzu yakında sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız.”