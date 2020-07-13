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Ekonomi

Türk Telekom'da Sil Süpür kampanyasıyla her ay 10 GB

Türk Telekom'un Efsane Tarifeler'ini seçen mobil kullanıcılar, Online İşlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür'e katılarak mobil internet hediyesi kazanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:41:38 -
Türk Telekom'da Sil Süpür kampanyasıyla her ay 10 GB

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Efsane tarifelerine gelen müşteriler için 2020 sonuna kadar Sil Süpür'den her ay 10 GB hediye mobil internet kazanıyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, avantajlı tarifelerine devam eden şirket, Sil Süpür kampanyasıyla, mobil internete daha çok ihtiyaç duyan müşterileri için ek mobil internet hediye ediyor.

Türk Telekom'un Efsane Tarifeler'ini seçen mobil kullanıcılar, Online İşlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür'e katılarak mobil internet hediyesi kazanıyor. 2020 sonuna kadar her hafta verilecek mobil internet hediyelerinin aylık toplamı 10 GB'ı buluyor. Kampanyayla Türk Telekom müşterileri, tarifelerine ek her ay 10 GB olmak üzere, 2020 yılı sonuna kadar toplamda 60 GB'a varan hediye internet kazanıyor.

Kazanılan GB'ler günlük, haftalık, gece ya da sosyal medya kullanımına yönelik mobil internet hediyelerinden oluşuyor.

Bu hediyelere Türk Telekom Efsane Tarifeler'e ait dakika, SMS ve GB'ler de eklenince, "paketim bitti" derdi ortadan kalkıyor. Sil Süpür'de her hafta çeşitli mobil internet hediyeleri, hediye dakika fırsatları ve farklı avantajlar müşterilere sunuluyor. Kullanıcılar, Efsane Tarifeler arasından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebiliyor.

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