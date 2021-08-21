Türk Telekom'a yerli ve milli anten

Türk Telekom ve ASELSAN’ın yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında iş birliği ile ASELSAN’ın ürettiği antenin Türk Telekom şebekesinde test edilmesine başlandı. Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını artırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor. Son olarak ASELSAN’ın yeni geliştirdiği baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başlandı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN’ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen söz konusu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu Türk Telekom şebekesinde yapıldı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlarının ürünlerin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Evde fiber internet ve ev telefonu 1 ay ücretsiz

Türk Telekom, limitsiz fiber internet ve ev telefonu hizmetlerini, “İnternet ve Alo Dakika Paketleri’nde 1 Ay Bedava” kampanyasında bir araya getiriyor. Kampanya kapsamında, limitsiz internetle birlikte Alo Dakika Paketleri alan yeni müşteriler, evden rahatça konuşmak için evde internet ve ev telefonu ürünlerinden ilk ay ücretsiz yararlanabiliyorlar. Kampanyada 24 ay kalma sözü veren müşteriler, her şey dahil ayda 95,90 TL’ye hem ev telefonundan sevdikleri ile konuşabilirken, limitsiz fiber internetten faydalanabiliyor. 100 mbps’ye kadar değişen hız seçenekleri sunulan kampanyada müşteriler ev telefonunda aylık 250 DK, 500 DK, 1.000 DK veya limitsiz dakika paketlerinden birini tercih edebiliyor. Türk Telekom müşterileri, ihtiyaç duydukları kablosuz telefonları Türk Telekom mağazalarından satın alabiliyor.