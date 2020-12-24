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Ekonomi Türk Telekom, yerli eSIM'i kullanıma sundu
Ekonomi

Türk Telekom, yerli eSIM'i kullanıma sundu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal: - "Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hale getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:20:04 -
Türk Telekom, yerli eSIM'i kullanıma sundu

İSTANBUL (AA) -Türk Telekom, yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sundu.

Türk Telekom açıklamasına göre, eSIM; akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kullanılabilecek.

eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM'i tercih edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'nin yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten 4 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hale getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

Türk Telekom'un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecek. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM'i tercih edebilecek.

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