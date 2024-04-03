Türk Telekom Prime ile evde internette Tivibu GO Süper Paket hediye!

Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı bir dünya sunan markası Prime ile müşterilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor. 100 Mbps ve üzeri limitsiz evde internet kullanan yeni ve mevcut tüm Türk Telekom Prime müşterileri, Tivibu GO Süper Paketi’nden 6 ay boyunca ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

Tivibu GO ile benzersiz TV keyfi

Tivibu GO ile 6 ay boyunca zengin içerikli TV ayrıcalığından faydalanan Türk Telekom Prime evde internet müşterileri, Süper Paket sayesinde çok sayıda içeriğe erişebiliyor. Tivibu GO Süper Paket içerisinde 110’dan fazlası HD olmak üzere toplamda 145'in üzerinde TV kanalı bulunuyor. Müşteriler yüzlerce kaliteli içeriği web üzerinden, mobil cihazlardaki Tivibu GO uygulamasından ve uygulamayı destekleyen akıllı televizyonlardaki Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden izleme ayrıcalığı elde ediyor.

Spordan sinemaya belgeselden diziye sayısız içerikler

Sporseverler Tivibu GO Süper Paketi sayesinde Bundesliga, Bundesliga 2, Belçika Pro Lig, İskoçya Premiership, FA Cup, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, Basketbol Şampiyonlar Ligi, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Hentbol Şampiyonlar Ligi, ATP Masters tenis turnuvalarını ücretsiz izleyebiliyor. Ayrıca EuroLeague, İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA ve Formula 1 içerikleri S Sport kanalları üzerinden izleyiciler ile buluşuyor. Müşteriler platforma taşınan Sinema TV kanalları aracılığıyla, en güncel, en sevilen yerli ve yabancı filmleri izleme şansını yakalıyor. Müşteriler, bu içerikleri paket dahilinde platformda ekstra ücret ödemeden izleyebiliyor.

Tivibu GO Süper Paketi’ne sahip olmak isteyen mevcut ve yeni Prime evde internet müşterileri SMS yoluyla katılım şifresi aldıktan sonra Tivibu çağrı merkezi üzerinden şifreyi aktive ederek Tivibu GO Süper Paketi’ni 6 ay boyunca ücretsiz olarak dilediği zaman internet olan her yerde kullanabiliyor.