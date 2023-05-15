Türk Telekom GES projelerine hız verecek

CEO Ümit Önal, önemli hamleler yapacaklarını dile getirdi. Önal, “Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından şirketimize 317.8 MWe kurulu güç kapasite tahsisi ilan edildi. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50’sine denk geliyor. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz diğer kapasite başvurularıyla ilgili değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu gelişme, Türk Telekom’un çevreye duyarlılığını, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynak kullanımını arttırma potansiyelini güçlendiren bir dönüm noktası teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz girişimlerle sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde önemli ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz” dedi.

Faaliyetler devam ediyor

Önal, ayrıca şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremleri hatırlatarak, “Zorlu süreçte afet illerinde iletişimin sürekliliğini sağlarken depremzede vatandaşlarımız için bir dizi faaliyete odaklandık. Afet illerimizde hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şirket olarak milletimizin ortaya koyduğu gayret ve çaba ile hep beraber, aynı hassasiyetle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremlerin iletişimin sürekliliğini sağlamaktan afetzedelere destek olmaya ve müşteri faaliyetlerinin hassas şekilde yürütülmesine kadar pek çok konunun yönetilmesini gerektirdiğini dile getiren Önal, şu açıklamaları yaptı:

Afet mağdurlarına öncelik

“Kaynakların doğru kullanımı ve lojistik unsurların verimli koordinasyonunun yanı sıra müşteri deneyimi konusunda üstün birikimimiz, son derece zorlu koşulların hakim olduğu bir ortamda hem hızlı hem de hedefe yönelik çözümler üretmemizi sağladı. Bu noktada depremler sonrası özellikle afet mağdurlarımız için istihdam projesi gibi pek çok önemli adım attık. Bu adımlardan biri kuşkusuz başlattığımız istihdam projesi oldu. Bu süreçte yeni işe alımlarımızda önceliği depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza verdik.”