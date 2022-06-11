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Teknoloji Türk Telekom geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor
Teknoloji

Türk Telekom geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor

Türk Telekom’un ‘Yazılım Geliştirme Kampı’ tamamlandı. 2 bin 500’e yakın gencin başvurduğu dört günlük kampta yazılım geliştirmenin detayları aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 19:01:00 -
Türk Telekom geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor

Gençlere uzmanlarca teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Değerlendirme, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından 25 isim, Türk Telekom yöneticilerinin deneyimlerini dinleme imkânı buldu.

Öncü rolünü sürdürecek

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, ‘Yazılım Geliştirme Kampı’yla Türkiye’nin genç yeteneklerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Yazılıma ilgi duyan gençlerin uygulamalı eğitim almalarının önemine inandıklarını aktaran Kıraç, “Bu yıl, günümüzde önemi gittikçe artan bulut teknolojileri ve Mikroservis Mimarisi ile çevik yazılım geliştirme süreçlerini odağımıza aldık. Bu programlarla gençlere yeni bir kariyer fırsatı oluşturmak, onlarla aramızdaki bağı arttırmak ve ülkemizin teknolojik kalkınmasındaki öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Ödüller verildi

Kamp sonunda, kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayan gençler arasında birinci olan Ceyhan Arda Noğay’a 50 bin TL, ikinci Mücahit Topçu’ya 30 bin TL ve üçüncü Mehmet Furkan Çevik’e 20 bin TL teknoloji çeki hediye edildi. Kamp döneminin ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında finalistler arasından seçilecek genç yetenekler, Türk Telekom’da tam zamanlı staj veya iş olanağı elde edecek.

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