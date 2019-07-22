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Türk Telekom Faaliyet Raporu’na 24 ödül

Türk Telekom’un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2018 Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride toplam 24 ödülün sahibi oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
Türk Telekom Faaliyet Raporu’na 24 ödül

Türk Telekom’un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride toplam 24 ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin ilk 10 rapor sıralamasında en üst sırada yer alan Türk Telekom Faaliyet Raporu, EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 5’inci ve dünya genelinde ilk 100 rapor arasından 12’nci oldu. Türk Telekom, dünya geneli ve EMEA bölgesindeki Türk şirketlerinin sıralamasında en üst sırada yer aldı. Türk Telekom’un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, jüri tarafından yapılan değerlendirmede “İlk İzlenim”, “Rapor Kapağı”, “Hissedarlara Mesaj”, “Rapor Anlatım Tarzı”, “Rapor Finansalları”, “Mesaj Netliği” ve “Bilgi Erişilebilirliği” kategorilerinde 100 üzerinden 99 puan aldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
  1. Türk Telekom’un 2018 Yılı Faaliyet Raporu
  2. Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP)
  3. 2018 Vizyon Ödülleri
  4. Türk Telekom
  5. EMEA bölgesinde (Avrupa
  6. Orta Doğu ve Afrika)

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