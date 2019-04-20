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Türk Telekom, engellilerin hayatını kolaylaştırdı ödül aldı

Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği “Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması” ile “Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi” ödülünün sahibi oldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:30
Türk Telekom, engellilerin hayatını kolaylaştırdı ödül aldı

Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği “Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması” ile Global Business Excellence Ödülleri 2019 kapsamında “Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi” ödülünün sahibi oldu.

Engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen ve ücretsiz indirilebilen uygulama içerisinde, “Para Tanıma, Panik Butonu, Pusula ve Vakitler, Yakınım Nerede, Videoya Altyazı Ekle, E-Kitap ve Neredeyim” gibi özellikler bulunuyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom olarak tüm çalışmalarını, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sürdürdüklerini söyledi. Önal, “Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüllere layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin lider entegre operatörü olarak, hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:30
  1. Türk Telekom
  2. Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması
  3. Global Business Excellence Ödülleri 2019
  4. Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi
  5. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal

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