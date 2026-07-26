Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı
Zatürre nedeniyle 27 Haziran'da hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından merakla beklenen mirasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Sanatçının hayatı boyunca edindiği gayrimenkullerin yanı sıra yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonu, altın kaplama çakmakları ve binlerce parçalık kurbağa figürü koleksiyonunun yer aldığı servetinin paylaşımı için hazırlanan üç gizli vasiyet eylül ayında açıklanacak. 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâhı bulunmayan usta oyuncunun son iradesinin hukuki süreçler sonucunda resmiyet kazanması bekleniyor.