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Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

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Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

Zatürre nedeniyle 27 Haziran'da hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından merakla beklenen mirasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Sanatçının hayatı boyunca edindiği gayrimenkullerin yanı sıra yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonu, altın kaplama çakmakları ve binlerce parçalık kurbağa figürü koleksiyonunun yer aldığı servetinin paylaşımı için hazırlanan üç gizli vasiyet eylül ayında açıklanacak. 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâhı bulunmayan usta oyuncunun son iradesinin hukuki süreçler sonucunda resmiyet kazanması bekleniyor.

#1
Foto - Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

Kadir İnanır'ın vefatının ardından merak edilen mirasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatının ardından mirası ve vasiyetleri gündeme geldi. Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Haziran'da yaşamını yitiren 77 yaşındaki sanatçının, 2015 yılında bir, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.

#2
Foto - Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

İçeriği gizli tutulan üç vasiyetin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılması bekleniyor. Böylece İnanır'ın yüklü miktarda para, değerli koleksiyon saatleri, altın kaplama çakmaklardan oluşan mal varlığını kimlere bıraktığı da resmiyet kazanacak. Kadir İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen usta oyuncunun mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

#3
Foto - Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca banka hesapları ve taşınmazlar bulunmuyor. Sanatçının yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da mirasın önemli parçaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonuna sahip olduğu belirtilen İnanır'ın, ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor. Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan usta oyuncunun, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunda yer alıyor.

#4
Foto - Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Üç ayrı vasiyetin içeriği henüz açıklanmazken, aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı da gizliliğini koruyor. Öte yandan Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor.

#5
Foto - Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

Sanatçının vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Jülide Kural'ın ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığı, yakın çevresine göre yas sürecini sessiz şekilde geçirdiği ifade ediliyor. Üç ayrı vasiyetin neden hazırlandığı ve içeriklerinde hangi tasarrufların yer aldığı eylül ayında açılacak vasiyetlerle birlikte netleşecek. Böylece hem Kadir İnanır'ın son iradesi hem de mirasının nasıl paylaşılacağı resmiyet kazanmış olacak.

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