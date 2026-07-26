Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Üç ayrı vasiyetin içeriği henüz açıklanmazken, aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı da gizliliğini koruyor. Öte yandan Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor.