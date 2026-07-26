Alman devinin ucuz elektrikli hamlesi tuttu! Sipariş yağdı
Volkswagen Grubu, Avrupa pazarı için geliştirdiği uygun fiyatlı elektrikli otomobil ailesiyle güçlü bir başlangıç yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Volkswagen Grubu, Avrupa pazarı için geliştirdiği uygun fiyatlı elektrikli otomobil ailesiyle güçlü bir başlangıç yaptı.
Volkswagen, şehir içi kullanıma yönelik yeni elektrikli araç ailesiyle Avrupa’da dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Şirketin “Electric Urban Car Family” adını verdiği yeni model ailesi, kısa sürede 70 bini aşkın siparişe ulaşarak grubun elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir ivme oluşturdu.
Siparişlerin yaklaşık 25 bininin Volkswagen ID. Polo modelinden geldiği belirtildi. Kalan siparişler ise Skoda Epiq ve Cupra Raval modelleri arasında paylaşıldı. Volkswagen, ürün gamının dördüncü modeli olan ID. Cross’u da Avrupa’da satışa sunarak şehir odaklı elektrikli ailesini tamamladı.
Yeni ailede Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Skoda Epiq ve Cupra Raval yer alıyor. ID. Cross ve Skoda Epiq kompakt SUV/crossover çizgisiyle öne çıkarken, ID. Polo ve Cupra Raval daha klasik hatchback formunu tercih eden kullanıcılara hitap ediyor.
Modeller dış tasarımda farklı kimliklere sahip olsa da aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Bu ortak platform sayesinde Volkswagen Grubu’nun maliyetleri düşürmesi, üretimi hızlandırması ve daha erişilebilir fiyatlı elektrikli araçlar sunması hedefleniyor. Giriş seviyesinde 32 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat batarya sunuluyor. Bu batarya yaklaşık 290 kilometrelik sürüş menzili sağlıyor. Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için ise 52 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt batarya seçeneği bulunuyor.
52 kWh bataryalı versiyonlarda menzilin yaklaşık 450 kilometreye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Tüm modeller önden çekişli olarak sunulurken, motor seçenekleri 114 beygir ile 222 beygir arasında değişiyor. Araçların şarj değerleri de segmenti için iddialı seviyede konumlandırıldı. 32 kWh LFP batarya, 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 27 dakikada ulaşabiliyor.
52 kWh NMC batarya ise 105 kW maksimum şarj gücü sunuyor. Bu bataryaya sahip modellerin yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine yaklaşık 24 dakikada ulaşabildiği aktarılıyor. Volkswagen Grubu’nun yeni elektrikli hatchback ve crossover modelleri Avrupa’da yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyat seviyesi, modelleri hem Renault 5 gibi Avrupa merkezli rakiplerle hem de uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle doğrudan rekabete sokuyor.
Volkswagen’in 70 bini aşan sipariş başarısı, Avrupa’da uygun fiyatlı elektrikli otomobillere güçlü bir talep olduğunu gösterdi.
Şirketin yeni model ailesi, fiyat, menzil ve ortak altyapı avantajıyla elektrikli otomobil pazarında rekabeti daha da artıracak görünüyor.
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