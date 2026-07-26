Alman devinin ucuz elektrikli hamlesi tuttu! Sipariş yağdı

Modeller dış tasarımda farklı kimliklere sahip olsa da aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Bu ortak platform sayesinde Volkswagen Grubu’nun maliyetleri düşürmesi, üretimi hızlandırması ve daha erişilebilir fiyatlı elektrikli araçlar sunması hedefleniyor. Giriş seviyesinde 32 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat batarya sunuluyor. Bu batarya yaklaşık 290 kilometrelik sürüş menzili sağlıyor. Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için ise 52 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt batarya seçeneği bulunuyor.