0553 313 94 23

Türk tarihi profesörü FETÖ'den beraat etti

Erciyes Üniversitesi’nde ihraç Türk Tarih Profesörü Süleyman Demirci'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat ettiği öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 01:14
Türk tarihi profesörü FETÖ'den beraat etti

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Süleyman Demirci ve avukatı Metin Polat hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında, sanık Süleyman Demirci’nin FETÖ yapılanmasında yer aldığı, sohbetlere katıldığı, Londra’da örgüt evlerinde kaldığı, Ermeni sempozyumunda örgüt üyeleri ile yer aldığı gibi suçları gerekçe göstererek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların kendisine suç attığını söyleyen sanık Demirci ise “Örgütle hiçbir alakam yok. Katıldığım Ermeni sempozyumu yıllar önce rektörlük bilgisinde yapıldı. Tanıklar bana suç atıyor. Ben masumum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Süleyman Demirci’nin üzerine atılı suçun sübut bulmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 01:14
  1. Kayseri
  2. fetö
  3. süleyman demirci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan İsrail'e çağrı: Faaliyetlere son verin
    1. Mısır'dan İsrail'e çağrı: Faaliyetlere..
    2. Türk tarihi profesörü FETÖ'den beraat..
    3. İspanyol papaz, Vahşi Batı’yı yazmış:..
    4. Hocaların hocası, görünmeyen..
    5. Tam bir vitamin deposu! İşte elmanın 8..
    6. 58 gündür açlık grevi yapan Hıdır..
    7. Terör devleti ABD, Cevad Nasrallah'ı..
    8. İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin..
    9. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken..
    10. Banvit, Anvil'i engelini rahat geçti
    11. Hamas'tan flaş açıklama: İsrail'e..
    12. Rus ekibi Fenerbahçeli isme talip oldu
    13. Down Sendromlu milliler İtalya'yı..
    14. Bu ikisi bir araya gelince inanılmaz..
    15. Tartıştığı babasını bıçaklayan genç..
    16. İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin'..
    17. Meteoroloji'den o bölgelere kritik..
    18. Terör devleti İsrail Ramallah'ta..
    19. Çin'den ABD açıklaması: Savaşın..
    20. Sayıştay RTÜK raporunu açıkladı
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı