Türk Tabipleri Birliği tekel olmaktan çıkacak mı?
Son zamanlarda oldukça gündemde olan sağlık çalışanlarına ilişkin Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin ve yönetim kurulu üyeleri rapor hazırlayarak, çözüm önerilerini sundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Komisyon Üyeleri, TBMM Sağlık Komisyonu, doktor milletvekilleri ve siyasi partilere hazırladıkları raporları ilettiler. Raporda, Sağlıkta Şiddet, Hekimlerin Ücret Politikası, CİMER Şikayetleri, ve TTB Yapısının Değişimi konularına yer verildi.
YENİ AKİT ANKARA
Son zamanlarda oldukça gündemde olan sağlık çalışanlarına ilişkin Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin ve yönetim kurulu üyeleri rapor hazırlayarak, çözüm önerilerini sundular.
Kanun yoruma açık halden çıkarılmalı
Konya Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda, sağlıkta şiddete ilşikin çözüm önerisine dikkat çekerek, “Bu konudaki kanun düzenlemeleri, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ndaki hükümler, Türk Ceza ve Usul Kanunu’ na da eklenerek kanun yoruma açık halden çıkartılmalıdır. Ayrıca adli mercilerce uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi, hakim ve savcıların bilgilendirilmesinin sağlanması bu sorunu ortadan kaldıracaktır” denildi.
TTB hekim aidatları yasa ile minimum düzeye düşürülmeli
TTB’nin yapısının değişimi noktasındaki çözüm önerisinde, “TTB’nin yapısını değiştirmek marjinal grupların etkinliğine son vermek için hekim aidatlarının yasa ile minimum düzeye düşürülerek, kamu özel ayrımı yapmadan mesleğini icra eden her hekimin odaya üye zorunluluğunun yeniden tesis edilmesi, çoğunluk fikrinin TTB yönetimine yansımasını sağlayacaktır. Bu sayede TTB, hekimleri ilgilendiren süreçlerde yer alabilen, istişare edilen bir STK haline gelecektir. Bu konunun çözümü için başka bir çözüm yolu ise TTB seçimlerinde uzaktan oy kullanılabilmesinin yolunun seçim kanununda yapılacak değişiklik ile açılmasıdır” denildi.