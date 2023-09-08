Türk su ürünleri Afrika'yı radarına aldı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Afrika’ya 100 milyon dolar ihracat hedefi koydu. İhracatta sektörler için ortaya konulan 2023 hedeflerini tutturan tek sektör olan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 5 milyar dolarlık yeni ihracat hedefine ulaşmak için yeni pazar bulma çalışmaları kapsamında Afrika pazarını radarına aldı, ihracatın yıldızı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Kenya üzerinden Afrika’da 100 milyon dolarlık yeni bir pazara ulaşmak istiyor.

Türk ürünlerini tanıtım atağı

Türkiye’de su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, “Aegean Fishery and Animal Products” isimli UR-GE projesi ile Afrika pazarını keşfetmeyi hedeflerken, Kenya Nairobi’de 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Kenyan Food Event Fuarı’na katılarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin Doğu Afrika'da daha fazla tüketilmesi için tanıtım ve tadım etkinlikleri gerçekleştirdi.

Kenya sempatik bakıyor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2022 yılı Eylül ayında Fas Kazablanka’da düzenlenen 5.Uluslararası SIEMA- Gıda, İçecek, Otel ve Restoran Ekipmanları Fuarı’na katılarak Afrika pazarına yönelik tanıtım çalışmalarına başladıklarını, Kenyan Food Event Fuarı’na katılarak Afrika pazarına yönelik ikinci faz tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiklerini ve Kenya'da Türkiye ve Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu gördüklerini dile getirdi.

THY'nin katkısı da önemli

Türk Havayollarının dünyanın en çok noktasına uçmasının Türk ihracatçıları için büyük avantajlar sunduğuna dikkati çeken Kızıltan, “İhracatçılarımız ihraç pazarlarına ulaşmada ve ürünlerini pazarlamada büyük kolaylık yaşarken, Turkish Cargo ile de ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Bu sayede Afrika’da da güçlü bir konuma gelebileceğimize inanıyoruz" yorumun yaptı.

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