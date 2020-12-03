Türk sporunun "teknik güreşçisi" Nihat Kabanlı'ya veda

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, Türk güreş tarihinde önemli izler bıraktı.

Geçen ay Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak'ın ardından Nihat Kabanlı'nın da aynı hastalıktan vefatı güreş camiasını yasa boğdu.



Minderde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Kabanlı, 1944'te Erzurum'da dünya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren güreşe ilgi duyan Kabanlı, yurt içindeki şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandı.

Kabanlı, 1964 yılında Köstence'de düzenlenen şampiyonada serbest stil 63 kiloda Balkan şampiyonu olarak ilk uluslararası madalyasını aldı. 1965'te Bulgaristan'da Balkan ikincisi olan Kabanlı, 1966'da ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kabanlı, 1966'da ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 1967'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda Kabanlı, kazandığı şampiyonlukla Türk milletinin göğsünü kabarttı.

Kabanlı, 1969 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise serbest stil 68 kiloda Avrupa dördüncülüğüne imza attı.



Aktif sporculuk kariyerinin ardından güreş eğitim merkezlerinde ve milli takımda antrenörlük görevi yürüten Nihat Kabanlı, Türk sporuna çok sayıda güreşçi kazandırdı.





- "Çok teknik bir güreşçi olduğunu duyuyorduk"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nihat Kabanlı'nın sporculuğunda çok teknik güreştiğini duyduğunu söyledi.

Kabanlı'nın başarılarını onunla aynı dönemde güreşen sporculardan duyduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Çok teknik bir güreşçi olduğunu duyuyorduk. O dönemde dünyanın en teknik güreşçilerinden olduğu söylenirdi. Kendisiyle 10 yıl Bursa'da antrenörlük yaptık. O dönemde Nihat hocanın yaşı ilerlemiş durumdaydı. Doğup büyüdüğü Erzurum'da defnedilmeyi vasiyet etmişti. Orada toprağa verilecek. Uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Kovid-19'a da yakalanınca durumu ağırlaştı ve kurtarılamadı. Malesef Kovid-19'a yenik düştü."

Aydın, Kabanlı'nın Türk sporuna uzun yıllar hizmet verdiğini anlatarak, "Pamuk Pınar Yatılı Bölge Okulunda antrenörlük yaptı. Oradan birçok şampiyon sporcu yetiştirdi. Daha sonra milli takımlarda görev yaptı. Güreşe uzun zaman sporcu ve antrenör olarak hizmet etti. Çok teknik bir güreşçiymiş. Kendi dönemindeki güreşçilerin ifadesi o. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları'nda madalyası olan bir sporcuydu. Daha da büyük başarılar elde edebileceğini biliyorduk, duyuyorduk." ifadelerini kullandı.







- Reşit Karabacak ve efsane cazgır "Pele Mehmet" de Kovid-19'a yenik düştü





Musa Aydın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ismi, "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura'yı da andı.

Reşit Karabacak ile aynı dönemde güreştiklerini belirten Aydın, "Çok sabırlı, sempatik, hoşgörülü, uzlaşmacı, kin tutmayan bir kişiliğe sahipti. Türkiye'nin madalyaya susadığı dönemlerde ülkemize 11 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Reşit Karabacak iyi bir insan, iyi bir sporcuydu. Çok başarılıydı, daha da başarılı olabilirdi. Bir yenilgiyle dünya 5'incisi oldu. Böyle talihsizlikler yaşadı ancak her gittiği yerden madalya getirdi, ülkemizi başarıyla temsil etti." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Pele Mehmet"in de yeri doldurulamaz bir cazgır olduğunu anlatarak, "Cazgırlığa bir vizyon kazandırmıştı. Değişik manilerle uzun yıllar güreş camiasının içinde oldu. Bu süreçte çok güzel insanları kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir an evvel bu hastalıktan kurtulmak için dua ediyoruz." diye konuştu.