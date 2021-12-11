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Spor Türk sporunda yılın en çok konuşulanı Beşiktaş Futbol Takımı oldu
Spor

Türk sporunda yılın en çok konuşulanı Beşiktaş Futbol Takımı oldu

Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl sporda en çok konuşulan Beşiktaş Futbol Takımı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:23:00 -
Türk sporunda yılın en çok konuşulanı Beşiktaş Futbol Takımı oldu

Twitter, Türkiye'de spor kategorisinde yılın en çok konuşulan isimleri, etiketleri, tweetleri ve takımlarını açıkladı.

Bu verilere göre 22 milyon tweet ile hakkında en çok etkileşim alan takım, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıları 21 milyon tweet ile Galatasaray takip etti.

THY Avrupa Ligi'nde ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ise hakkında en çok tweet atılan ilk 10 takım arasında yer alan tek basketbol takımı olarak dikkati çekti.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e geçmesi de Türkiye gündeminde yılın en çok konuşulan gelişmesi sıralamasında zirveye yerleşti. Bu transfer, Messi'yi 2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok konuşulan futbolcu ve sporcu yaptı.

Ünlü yazar Paulo Coelho'nun "Okçu'nun yolu" kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadığını açıkladığı tweet de bu yılın yıldızları arasına girdi.

Olimpiyatlar gündem oluşturdu

Dünyada hakkında en çok tweet atılan spor etkinliği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları oldu.

Futbolda ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki İtalya-İngiltere finali uzak ara ile Twitter'daki en büyük etkileşim alan futbol etkinliği olarak ön plana çıktı.

Mercedes AMG F1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı unvanını aldı.

Mesut Özil heyecanı sosyal medyada yaşandı

Türkiye'de spor hakkında en çok etkileşim alan tweetlere bakıldığında ise ilk sırada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi öncesi resmi hesaptan yapılan paylaşım görüldü.

Bu tweeti ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan tweet takip etti.

 

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