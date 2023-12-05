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Teknoloji Saldırılar endişe verici boyuta ulaştı! Türk şirketler siber güvenlikte "dışa bağımlı"
Teknoloji

Saldırılar endişe verici boyuta ulaştı! Türk şirketler siber güvenlikte "dışa bağımlı"

Yeniakit Publisher
2023-12-05 14:42:00 - 2023-12-05 14:42:28
Saldırılar endişe verici boyuta ulaştı! Türk şirketler siber güvenlikte "dışa bağımlı"

Veriler Türkiye’deki şirketlerin yüzde 73'ünün son iki yılda en az bir siber olay yaşadığını gösteriyor. Şirketlerin yüzde 49'u ise dış kaynağa yönelmiş durumda.

Siber saldırılardaki endişe verici artışın ardından şirket yöneticileri siber güvenliklerini artırıyor. Veriler Türkiye’deki şirketlerin %73'ünün son iki yılda en az bir siber olay yaşadığını gösteriyor. Belirtilen ana nedenlerden biri nitelikli BT güvenlik personeli eksikliği (%21). Siber güvenliği güçlendirmeye yönelik önlemler arasında, katılımcıların %49’u şirketlerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde farklı dış kaynak siber güvenlik hizmetlerine yatırım yapmayı planladığını ifade ediyor.

Güvenlik öncelikli

Kaspersky dünya genelinde KOBİ'ler ve şirketler için çalışan BT güvenlik profesyonellerinin, çalışanların bir şirketteki siber güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir çalışma yürüttü. Anket, hem şirket içi personele hem de dış aktörlere bakarak siber güvenliği etkileyen çeşitli gruplar hakkında bilgi topladı.

Nedenleri araştırılıyor

Araştırmaya Türkiye’den katılanların yaklaşık dörtte üçü (%73) şirketlerinin son iki yıl içinde siber güvenlik olayları yaşadığını ve bunların %88'inin 'ciddi' olarak değerlendirildiğini bildirdi. Bazı katılımcılar da şirketlerinde meydana gelen siber olayların ana nedenlerinin tehdit tespiti için gerekli araçların eksikliği (%18) ve şirket içi BT güvenlik personeli eksikliği (%21) olduğunu belirtti.

Profesyonel hizmet desteği

Katılımcılar, siber güvenlik alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çeşitli önlemlerin uygun olacağını belirtti. Türkiye’den katılanların %29'u dışarıdan daha fazla uzmana ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kuruluşların yaklaşık dörtte biri (%27) üçüncü parti profesyonel hizmetlere yatırım yapmayı planlıyor ve katılımcıların %38'i siber güvenliklerini MSP/MSSP'ye (Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları/Yönetilen Güvenlik Hizmet Sağlayıcısı) yaptırmayı hedefliyor.

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