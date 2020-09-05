Türk şirketi, virüsleri 4 dakikada yok edebilen uygun fiyatlı cihaz üretti

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Elektromekanik mühendisliği alanında 27 yıldır cihazlar geliştiren HTL Teknoloji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüslerini 4 dakikada yok eden ultraviyole (UV) C sterilizasyon cihazları geliştirdi.

Firmanın geliştirdiği asansör tipi, portatif ve hareket duyarlılığına sahip cihazların öne çıkan özelliği ise her bir işletmenin erişebileceği uygun fiyatlarla iç pazara sunulmuş olması...

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yüksek güvenlikli biyo-tesislere "kuru oda" çözümleri üreten HTL Tekno Elektromekanik AŞ (HTL Teknoloji), pandeminin ardından Kovid-19'u yüzde 99,99 başarıyla yok eden, portatif ve asansör tipi UV sterilizasyon cihazlar geliştirdi.

Geliştirdiği cihazlar otel, hastane, restoran, apartman ve küçük işletmeler tarafından rağbet gören firma, yurt dışından sipariş almaya başladı.





- "Herkesin erişebileceği fiyatta yüzey sterilizasyon sistemleri geliştirdik"





HTL Teknoloji ve geliştirdiği cihazlar hakkında bilgi veren HTL Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sivri, yüksek güvenlikli biyolojik tesisler konusunda anahtar teslimi teknolojiler ürettiklerini, pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte halihazırda geliştirdikleri teknolojileri güncel ihtiyaçlara göre modifiye ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte arkadaşlarımızla oturduk ve 'Türkiye'ye nasıl bir katkımız olabilir?', 'Biz nasıl bir görev üstlenebiliriz?' diye değerlendirdik. 3 konuda çalışmaya karar verdik. Birincisi, mobil teşhis laboratuvarı yapmak istedik. Bunu standart BSL 2 seviyesinde değil, ileride oluşabilecek riskleri öngörerek biyo-güvenlik seviyesi 3 olan bir mobil teşhis konteyneri geliştirdik. Bu konuda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın da desteğini aldık. İkinci olarak, solunum cihazlarında sterilizasyon konusunun önemi dikkatimizi çekti. Özellikle entübe hastalarda bir hastadan diğerine geçişte sekonder enfeksiyon oluşumu ciddi bir risk ve mevcut sistemde bu cihazların sterilizasyonu ancak sökülerek mümkün. Bu da oldukça zaman alıcı. Biz hava yöntemiyle bunu sterilize edecek bir sistem geliştirdik. Yakında tamamlamayı ümit ediyoruz. Üçüncü olarak da pratik, ucuz ve herkesin erişebileceği fiyatta yüzey sterilizasyon sistemleri geliştirdik."





- "Hareket eden birini gördüğü anda sistem çalışmayı durduruyor"





Sivri, 20 yıla yakın süredir UV sistemleri üzerinde çalıştıklarını, bunları mikro-biyoloji laboratuvarlarında ve gıda sanayisinde kullandıklarını anlattı.

HTL Teknoloji'nin, profesyonel olmayan insanların güvenli şekilde kullanabileceği yüzey temizleyiciler geliştirdiğini bildiren Sivri, "Halihazırda edindiğimiz UV tecrübemizi, iç mekanların sterilizasyonunu sağlayan portatif UV cihazlar geliştirmek için kullandık." dedi.

Taşınabilir ayaklı üniteler ve yüzeye monte sistemler ürettiklerini belirten Sivri, şöyle konuştu:

"Ayaklı, mobil üniteler ve asansör, soyunma kabini ve küçük odalar için kullanılabilecek sistemler geliştirdik. Bunlarda ana felsefe; siz zaman aralığı tercihlerinizi makineye girdikten sonra sistem otomatik olarak devreye giriyor ve mekanın büyüklüğüne göre 10 dakika, 15 dakika ya da daha kısa sürelerde çalışıp otomatik olarak duruyor.

Malumunuz UV C ışınları, zararlı mikroorganizmaları ve özellikle virüsleri öldürür ama insan için ultraviyole C ışınına maruz kalmak oldukça tehlikelidir. O nedenle cihazlarımıza hareket sensörü yerleştirdik. Hareket eden bir nesne gördüğü anda sistem çalışmayı durduruyor."





- "Enfeksiyon riskini çok büyük ölçüde azaltacaktır"





Naci Sivri, UV C ışınlarının, sterilizasyonda çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Güneş, hepimize yıllardır sağlık ve enerji verdiği gibi mikrop öldürücü olarak da son derece etkili. Güneşli bir günde ortalama 20-25 mikrojul/cm2 gibi değerler ölçüyoruz. Biz ihtiyaç durumunda bunun kat kat üzerine çıkabilme imkanına sahibiz ve süreyi ayarlayarak hedef mikroorganizma için öngörülen değer neyse o kadar ışınım sağlayıp mikrobiyolojik ajanların yok edilmesini sağlıyoruz." dedi.

Geliştirdikleri cihazların, Sağlık Bakanlığı'na akredite olmuş bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiğini aktaran Sivri, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz cihazımızı 2 metreden 4 dakika çalıştırdıktan sonra test kabındaki Kovid-19 virüslerinin yüzde 99,9982'sinin öldürüldüğünü raporladık, belgeledik. Bunun anlamı şu; siz bu sistemi odanıza, işletmenize kurup çalıştırdıktan sonra ışık gören yüzeyleri yüzde 99,99 etkinlikte dezenfekte edebilirsiniz. Mikroptan büyük ölçüde arınabilirsiniz, virüs yükünün azalması da hastalık yapma, enfeksiyon riskini çok büyük ölçüde azaltacaktır."





- Online satışlar başladı





HTL Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sivri, tanıtım çalışmalarına yeni başlamalarına karşın piyasada geliştirdikleri cihazlara güçlü bir talep geliştiğini söyledi.

Sivri, "Ciddi bir ilgi gördük, küçük bir üretim bandı oluşturduk, hızlıca üretime geçtik. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İhracat konusunda birkaç görüşme yaptık. Çevre ülkelerle özellikle yüklü hacimlere ulaşabileceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Ürünün iç piyasada hanehalkı ve küçük işletmelerin erişebileceği fiyatlardan satışa sunulduğunu bildiren Sivri, halihazırda n11.com üzerinden online satışlarının bulunduğunu aktardı.





- "Ofis ve yemekhane gibi bölümlerimize sabit UVC lambaları koyduk"





Naci Sivri, UV alanındaki tecrübelerinin nihai ürüne dönüşme yolculuğuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Pandemi başladığı anda öncelikli hedefimiz, kendi personelimizin koronavirüsten korunmasıydı. Bu amaçla standart maske kullanımı, antidezenfektan dışında ofis ve yemekhane gibi bölümlerimize sabit UVC lambaları koyduk. Tavanlara sabit olarak yerleştirdik. Her akşam personelimiz çıktığında dışarıdan UVC cihazlarını belli sürelerde çalıştırarak ortamı sterilize etmeye başladık. Lamba bulunmayan bölümlerde de kullanmak üzere portatif UVC cihazını geliştirdik. Personelimizi koruduğumuza yüzde 100 emin olduktan sonra da işi ticarileştirdik. Profesyonel olmayan kişilerin rahat, güvenli şekilde kullanabileceği portatif cihazlar geliştirdik."