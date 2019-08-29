Türk şirketi Özbekistan'ın en yüksek gökdeleni için kolları sıvadı

TAŞKENT (AA) - Türk şirketi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek 266,5 metre yüksekliğindeki gökdelen için kolları sıvadı.

Daha önce 215 metre olarak inşa edilmesi öngörülen gökdelenin, yapılan araştırmaların ardından 266,5 metre yüksekliğinde inşa edilmesi kararlaştırılırken, binayı inşa edecek Türk şirketi, projenin yatırımcıları arasında da yer almaya karar verdi.

Özbekistan'dan Murad Buildings ve Türkiye'den Özgüven şirketlerinin ortaklığında Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşa edilecek gökdelenin, yapımı tamamlandığında Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olması planlanıyor.

Taşkent'in merkezindeki Tashkent City Uluslararası İş Merkezi bünyesinde yapılacak projenin tanıtımında konuşan Murad Buildings Başkanı Murad Nazarov, daha önce 215 metre olması öngörülen gökdelenin, Almanya ve Türkiye'de yapılan araştırmalardan sonra 266,5 metre olmasına karar verdiklerini söyledi.

Nazarov, rezidans, otel, iş merkezi, hamam, sauna, otel, toplantı salonu, fitness, sinema salonu, çocuk oyun alanları, kütüphane ve benzeri 33 farklı birimden oluşacak gökdelenin "Nest One" (Bir Yuva) olarak adlandırılacağını ifade ederek, toplam maliyeti 150 milyon dolar olması planlanan projenin 2021'de tamamlanacağını belirtti.

Özgüven İnşaat'ın kurucularından Uğur Özer Özgüven, Orta Asya'da, bazı yönleriyle de dünyada birçok ilki bünyesinde barındıracak gökdelenin Özbekistan'ın ve hatta Orta Asya'nın en yüksek binası olacağını dile getirdi.

- " Özbekistan'ın en güvenli, en modern gökdelenini inşa edeceğiz"

Özgüven şirketinin diğer kurucusu Özgür Onur Özgüven, projenin yatırım bedelinin yüksek olduğunu belirterek, "Zeminin altına ve güvenliğe harcanan yatırım bedeli, binanın neredeyse, üst yapısına eşit. İnşallah, 266,5 metre ile Özbekistan'ın en güvenli ve en modern mimariye sahip gökdelenini inşa edeceğiz. Ülkenin ilk gökdeleni olarak tarihe geçecek bu yapıda, geleceğe sağlam ve örnek bir bina bırakmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir sembol yapı olarak gördüğümüz projeye bu hassasiyetle yaklaştığımızın altını çizmek isterim." dedi.

Özgür Onur Özgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce müteahhit olarak yer aldıkları projede artık yatırımcı olarak da yer aldıklarını aktararak, "Bu, Özbek halkına ve Özbekistan'a çok güvendiğimizden kaynaklanıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır Özbekistan'da çalışıyoruz. Zaten, yatırım niyetimiz vardı ve bu projede yatırımcı olmaya karar verdik." ifadesini kullandı.



