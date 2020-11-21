Türk şirketi geliştirdi! Yapay zekalı İHA’lar, sürü halinde hedef tespit ve imha görevi yapacak

Birçok ülke bu teknolojiyi henüz simülasyon ortamında denerken, sınırlı ülke ise sürü teknolojisine sahip durumda. Türkiye de son dönemde atılımlarla sürü teknolojisine kavuşan ender ülkeler arasına girdi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın teknoloji geliştirme yarışmasına geliştirdiği otonom sistemler ve sürü teknolojisi yazılımıyla katılan MilSOFT, birinci aşamayı başarıyla tamamladı ve dünyada büyük ilgi gören sürü hareketi kabiliyeti için yeni bir çözüm ortaya koydu.



Halen kullanımda olan istihbarat/görüntü kıymetlendirme çözümleriyle entegre şekilde çalışan sürü İHA’lar, mevcut istihbarat sistemleri yeteneklerine keşif, tespit, tanıma, arama ve kurtarma, araç takip, röle oluşturma gibi ilave kabiliyetler ekleyerek güç katacak. İnsan gözünden kaçabilecek unsurlar yapay zekanın da desteğiyle tespit edilecek, araçların silahlandırılmasıyla da çoklu taarruz yeteneği kazanılacak.



Helikopterlerden komut verildiğinde kendisine eşlik eden İHA sürüsü, önden taarruz gerçekleştirip operasyonel destek verebilecek. MilSOFT ilk etapta 50 araçlık bir İHA sürüsünü operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor. Sürü İHA çözümü ile 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevleri yapılabilecek.