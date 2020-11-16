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Ekonomi Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği
Ekonomi

Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara sınır ötesinde ve zorlu şartlarda teknolojinin yardımıyla en kısa sürede lojistik destek sunacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:06:00 -
Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği

FNSS Kıdemli Ürün Destek Lideri Ersan Uzunoğlu, uzaktan eğitim ve bakım faaliyetlerine yoğun ilgi bulunduğunu söyledi.

Kullanıcılardan uygulamaya ilişkin oldukça olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Uzunoğlu, uygulamanın kullanıma sunulmasına ilişkin takvim konusunda şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiğimiz ürünler üzerinden başlamak bizim için çok önemli. Özellikle şu anda erişimi son derece sınırlı, hatta zaman zaman imkansız olan bölgelerde konuşlu araçlarımız var. O araçlarla başlamak hedefimiz. Nihayetinde mobil ekibimiz oraya her zaman erişemiyor ve aslında bu konu bir zorunluluk arz ediyor. Birincil hedefimiz bu. İlk fazının deneme aşamasındayız. Kendi kullanıcımız ve teknisyenlerimizle deniyoruz. Müşteri, askeri personel tarafında kullanılması için de elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz ülkemizde bunu kullanmak, daha sonra yurt dışı projelerimizde gerek kendi yerel ekibimizi gerekse müşteriye askeri personel düzeyinde kullandırmak. Bu konuda gelecek yıl oldukça sıkışık bir takvimimiz var.”

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