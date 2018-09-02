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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye’ye askeri sevkiyat

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının bulunduğu bölgeler ile İdlib sınırına, Kilis'ten yapılan askeri sevkiyat, devam ediyor.

02 Eylül 2018 Pazar 15:46
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye’ye askeri sevkiyat

Doğu ve Batı illerinden gelen askeri birliklerin Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının bulunduğu bölgeler ile İdlib sınırına sevkiyatları aralıklarla sürüyor.

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Sınır birliklerinden peyder pey çıkan askeri araçlar, Suriye’ye Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geçiş yaparken, askeri sevkiyatların gece gündüz demeden sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:46
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