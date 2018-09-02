Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye’ye askeri sevkiyat

Doğu ve Batı illerinden gelen askeri birliklerin Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının bulunduğu bölgeler ile İdlib sınırına sevkiyatları aralıklarla sürüyor.

Sınır birliklerinden peyder pey çıkan askeri araçlar, Suriye’ye Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geçiş yaparken, askeri sevkiyatların gece gündüz demeden sürdüğü bildirildi.