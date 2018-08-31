THY - Konya
0553 313 94 23

Türk Silahlı Kuvvetleri'den Münbiç hattında 38. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 38. devriye görevini yaptı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:43
Türk Silahlı Kuvvetleri'den Münbiç hattında 38. devriye

"Mehmetçik'in şefkatli eli Münbiç'te de huzur kaynağı" şeklinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 38. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:43
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Genelkurmay Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı iddia: ABD, Arap NATO'su kuracak
    1. Çarpıcı iddia: ABD, Arap NATO'su kuracak
    2. Kardeş kıskançlığına nasıl müdahale..
    3. Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl..
    4. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    5. Danıştay sanığı yurtdışına kaçarken..
    6. İran'dan ABD'ye karşı hamle! Irak'a..
    7. Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon..
    8. Kireçlenmeden muzdaripseniz...
    9. Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik..
    10. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maç..
    11. 1 Nisan'dan beri test ediliyordu!..
    12. KYK Ankara yurtları
    13. Kırgızistanın Bağımsızlık Yıldönümü..
    14. İngiliz Bakan, Tahran'a giderken..
    15. Birçok derde deva! Fiyatı ise dudak..
    16. Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
    17. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    18. Bursa devlet yurtları Bursa özel yurt..
    19. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    20. Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...