Türk Silahlı Kuvvetleri'den Münbiç hattında 38. devriye

"Mehmetçik'in şefkatli eli Münbiç'te de huzur kaynağı" şeklinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 38. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Mehmetçik'in şefkatli eli Münbiç'te de huzur kaynağı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/dPnTarztxO — TSK (@TSKGnkur) 31 Ağustos 2018