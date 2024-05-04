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Gündem Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 19:02:00 - 2024-05-04 19:05:14
Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Iğdır'lı

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ellerine sağlık olsun. Gebertilen vatan hainlerinin ve din düşmanlarının Cehennem ateşleri bol olsun.

Hayro

Ne güzel haber…Çocuklarımız profosyonel eşkiyaların hedefi olmaktan çıktı!Bir İHA bir SiHA oturduğumuz yerden işi bitiriyor! Tabiki DEM lenen keşler isyanlarda …Bu ermenilerin meçlisteki varlıkları her gün bitiyor..
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