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Teknoloji Türk SİHA'larını hedef alan Rus televizyonuna Türkiye'den "MAM-T" şamarı
Teknoloji

Türk SİHA'larını hedef alan Rus televizyonuna Türkiye'den "MAM-T" şamarı

ROKETSAN ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, saldırı simülasyonu yayınlayarak Türk SİHA'larını hedef alan Rus devlet televizyonuna yeni milli mühimmat MAM-T ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 15:14:00 -

Rusya devlet kanalında "Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarları'nın şansı yok" başlığıyla skandal bir haberi ekrana getirdi. Haberde, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığı belirtilerek, Rus muharebe drone'u Lancet'ın Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyon yayınladı.

Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.

Türkiye'den jet cevap

Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi.

TİHA'nın kullandığı füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi. Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü.

Selçuk Bayraktar'dan manidar mesaj

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar manidar bir Twitter mesajı paylaştı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip "Animasyon değil" mesajını yazdı.

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