Türk SİHA’larını durdurun

Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki aralıksız operasyonlarıyla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK/YPG, baştta Avrupa olmak üzere dünyadan yardım istedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki çakma örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Demokratik Meclisi’nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed, Türkiye’nin insansız hava araçları İHA ve SİHA’ların durdurulması için dünyanın Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

İsveç’te bulunan ve 12 Aralık’ta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lin’de ile makamında görüşen Ahmed, Olof Palme Merkezi tarafından organize edilen ‘Suriye’deki muhalifler’ başlıklı bir konferansa katılıyor.

SİHA’lar en büyük tehlike

Konferans öncesi ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter’e konuşan terörist başı, dünyaya Türkiye’nin SİHA ve İHA’larını durdurması için baskı yapmasını istedi. Türkiye’nin bu silahlarla Suriye’de büyük ilerleme kaydettiğini aktaran Ahmed, “Bu araçlar, birçok bölgede Türkiye’ye avantaj sağlamıştır. Türk yapımı İHA platformlarının üretimi ucuz ve manevrası kolay, ancak daha fazla yıkıma neden oluyor. Uluslararası kamuoyu Türkiye’ye bunun için baskı yapıp onları kullanmaktan alıkoymalı. SİHA’lar bizim için büyük tehlike” derken Ankara’nın sivilleri vurduğu yalanını da dile getirmekten geri durmadı.

Sosyal Demokrat Partisi ile PYD’nin ilişkilerinin geliştirileceğini aktaran Ahmed, “29 Kasım’da Sosyal Demokrat parti lideri Mangdalena Andersson başbakan seçildi. Başbakana bir oy bizi destekleyen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh tarafından verildi. Tabii ki bundan dolayı işbirliğimiz derinleşecek” ifadelerini kullandı.