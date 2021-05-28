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Gündem Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar
Gündem

Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Japon basını, Bayraktar TB2 SİHA'larını almayı düşünen potansiyel müşterileri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:23:00 -
Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ilişkin anlaşmanın yankıları sürüyor.

Japon basını, Bayraktar TB2'lerin potansiyel müşterilerini yazdı.

Bayraktar TB2'lerin yeni müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olabileceği kaydedildi.
Türkiye'nin SİHA teknolojilerinde olağanüstü bir atılım yaptığının vurgulandığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu araçlar halihazırda Azerbaycan, Ukrayna ve Katar semalarında görev yapıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferde büyük payları var."

Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan ve Ukrayna'nın ardından Polonya semalarında da yükselecek olmasının Rusya'yı baskılayacağının ifade edildiği makalede, söz konusu teknolojiye sahip olan ülkenin, "düşmana" karşı savaşın seyrini rahatlıkla değiştirebileceğinin altı çizildi.

Kaynak: Akşam

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