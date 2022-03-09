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Gündem Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu
Gündem

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Türkiye tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'ları Yunan spiker İoannis Theodoratos'un ayarlarını fena bozdu. Türk SİHA'larının Ukrayna'da Rus güçlerini yok ettiğini dile getiren Theodoratos, Rusya'nın Türkiye'ye boyun eğdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 20:22:00 - 2022-03-09 20:28:59

 yeniakit.com.tr 

"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk SİHA'larının Ukrayna'da Rus ordusunu yok ettiğini söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizini ve Andrey Karlov suikastini hatırlatan Theodoratos, "Biliyorsunuz Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağı olan Su-24 Suriye hava sahasında vuruldu. Bir Türk F-16'sı tarafından. Amerikalılar daha sonra bu uçağın Türk hava sahasını milisaniye kadar ihlal ettiğini iddia etti. Biz bu durumu Ege'de neredeyse her gün yaşıyoruz" diye konuştu.

"Türk SİHA'ları Rusların canını alıyor"

"Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus askerlerinin, subaylarının ve teknik personelinin canını alıyor. En önemlisi bu SİHA'lar radarlar, hava savunma sistemleri ve konvoylar gibi yüksek değerli hedefleri vuruyor. Ancak ben bu durumun Rusları çok rahatsız ettiğini görmüyorum" diyen Yunan spiker, Rusya'nın Türkiye'ye boyun eğdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ruslar Türklere boyun eğdi"

"Biz Yunanlar Rusları öldürmedik ama Türkler onların savaş uçaklarını düşürdüler, büyükelçilerini öldürdüler ve bugün de Bayraktar ve MAM-L gibi silahlarıyla Rus askerlerini öldürmeye devam ediyorlar. Ancak Ruslar Türkiye'yi Yunanistan kadar tehdit olarak görmüyorlar. Su-24'ün düşürülmesinden sonra Rusları ve Putin'i destekleyenler Putin'in Erdoğan'ı sileceğini ve Türkiye'yi yok edeceğini hatta nükleer savaşın yaklaştığını söylüyorlardı. Peki Rusların Türkiye'ye verdiği cezayı hatırlıyor musunuz? Bir dizi yeni ticari anlaşması ve S-400 tedariki. Ruslar, Türklere boyun eğdi."

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