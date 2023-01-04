Türk SİHA'ları için ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle! Bayraktar TB2 SİHA almak için kapımızı çaldılar
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının kritik parçaları olan kamera ve motorlar için Türkiye'ye ihracat yasağı getiren Kanada ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı.
Türkiye'nin ürettiği Bayraktarların kamera ve motorlarını temin eden Kanada, Ermenistan Azerbaycan Savaşı'nda bu araçların kullanılmasından dolayı Türkiye'ye ihracat yasağı getirmişti.
Canlı yayında bu konudan bahseden Selçuk Bayraktar, Kanda'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.
Bayraktar yaptığı açıklamada, "Kanada’da mesela Bayraktar TB2 SİHA bağış kampanyası başlatıldı. Onlara demiştim ki: Bize kamera vermediniz, biz de ASELSAN’la yola devam ettik. Ama yarın bize ihtiyacınız olduğunda SİHA vermeyecek olursak siz düşünün" dedi.
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