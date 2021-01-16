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Gündem Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Irak, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı tüm dünyada gündem oldu. Türk SİHA'larına dünya ülkelerinden peş peşe övgüler yağarken Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Alman bakan, SİHA'lara karşı ülkesinin hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:57:00 -
Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA sistemleri, dünya gündemini belirliyor. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde önemli rol üstlenen Türk SİHA'ları, küresel savunma sanayi piyasasındaki yerini gittikçe pekiştirdi.

Türk SİHA'larının başarısı konuşuluyor

Batılı devletlerin, yeni teknolojinin en iyi örneği olarak gösterdikleri, düşman hedeflerin tespiti ve yok edilmesindeki istatistiki başarısını övdükleri Türk SİHA'ları yakın gelecekte en çok konuşulacak konulardan biri olacağa benziyor.

Son olarak Almanya cephesinden gelen açıklamalar, kuvvetli askeri yapıya sahip ülkelerin savunma politikalarını belirlerken Türk teknolojisini merkeze aldıklarını gözler önüne serdi. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Azerbaycan - Ermenistan savaşındaki Türk SİHA'larının rolüne göndermede bulundu.

"Hava savunma sistemlerimizi gözden geçirmeliyiz"

Dağlık Karabağ zaferinde kullanılan SİHA'ların başarısından bahseden Kramp-Karrenbauer, ülkenin savunma sistemlerini eleştirdi.

"Dağlık Karabağ'da drone teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Savaşların seyrini değiştiren drone teknolojisi, hava savunma sistemleri için çok dikkat edilmesi gereken bir konu" ifadelerini kullanan Kramp-Karrenbauer, "İşte bu yüzden tüm hava savunma sistemlerimizi bu ileri drone teknolojisine uygun olarak gözden geçirmeliyiz" yorumunda bulundu.

 

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