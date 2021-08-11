Türk SİHA'ları ABD'li vekilleri kudurttu! Blinken'e şikayet ettiler

Türkiye, savunma sanayindeki yapmış olduğu hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar gün geçtikçe dünya kamuoyunda gündem oluyor.

ABD'li vekiller rahatsız oldu

Dışa bağımlılığı azaltarak, Türkiye'nin büyümesinde büyük bir rol oynayan SİHA'lar bu kez ABD'li vekillerin hedefi oldu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden 27 Vekili, Türkiye’nin SİHA’larını hedef alan bir mektup yazarak dışişleri bakanı Blinken’e mektup gönderdi.

SİHA üretiminin durmasını istiyorlar

Söz konusu bu mektupta Türk SİHA’ların bölgeyi istikrarsızlaştırdığı yazıyor. Mektubun devamında Türkiye'deki SİHA'ların durmasını isteyen vekiller, ihracatın da yapılmasını istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi "defense news", TB3'ün Türkiye'yi caydırı bir güç haline getirmeye başladığını yazmıştı. Bahsedilen haberde Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğundan bahsedildi.