Türk siber güvenlik şirketi İnfrasis'ten uluslararası başarı

İSTANBUL (AA) - İnfrasis Siber Mühendislik, uygulama dağıtımı ve güvenliği çözümlerinde önce çıkan F5 Networks'ün, dünyada sadece 49 firmanın yer aldığı "Guardian Profesyonel Hizmet Programı"na katılan ilk Türk siber güvenlik şirketi oldu.

Şirket açıklamasına göre, bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi alanlarında çalışmalar yürüten İnfrasis Siber Mühendislik, uygulama dağıtımı ve güvenliği çözümlerinde dünyanın önde gelenlerinden olan F5 Networks'ün yürüttüğü Guardian Profesyonel Hizmetler İş Ortağı Programı'na, "kurulum sağlayıcısı" olarak katıldı. İnfrasis Siber Mühendislik, söz konusu iş birliği ile F5 teknolojilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli uzmanlığa sahip olan firmaların yer aldığı programa katılan ilk Türk siber güvenlik şirketi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, Sobutay, 2012'den bu yana hem Türkiye'de hem de yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler ve teknik kapasiteleri ile Guardian Profesyonel Hizmetler İş Ortağı Programı'na dahil olan ilk ve tek Türk firması olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir Türk siber mühendislik firması olarak, dünyada bu yeterliliğe sahip 49 firmadan biri olduk. Söz konusu iş birliği, F5 teknolojisinin sağladığı tüm imkanlardan müşterilerimizin daha etkin yararlanmasını sağlamak için ihtiyacımız olan gelişmiş eğitim ve en iyi içeriğe erişimimizi sağlıyor. Bu ayrıcalığımızla, ülkemizin kendi alanında teknik sertifikasyon açısından en kuvvetli firması olarak yurt içinde ve yurt dışında güvenilir bir danışman olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

F5 Networks, kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar uygulama dağıtımı ve güvenliği alanında teknoloji ve pazar liderliğini sürdürüyor. Güvenlik, bulut ile mobilite trendlerinde öne çıkan dünyanın ve Türkiye'nin en büyük firmaları, servis sağlayıcıları, finans ve eğitim kurumları, kamu kurumları ve tüketim markaları F5 Networks'ü tercih ediyor. F5 Networks, Gartner raporunda uygulama dağıtımı ve güvenliği alanında, 10 yıldır lider konumda bulunuyor.

