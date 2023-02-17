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Aktüel Türk şef Nusret'ten Afad'a büyük bağış! Sosyal medya yıkıldı
Aktüel

Türk şef Nusret'ten Afad'a büyük bağış! Sosyal medya yıkıldı

Nusret Gökçe, bugün yaptığı bir paylaşımla Kahramanmaraş ve toplamda 11 ilin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:22:00 -
Türk şef Nusret'ten Afad'a büyük bağış! Sosyal medya yıkıldı

Nusret Gökçe, bugün yaptığı bir paylaşımla Kahramanmaraş ve toplamda 11 ilin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tanınmış isimlerden bağışlar açıklanmaya devam ediyor.

Türk şef Nusret Gökçe de Nusret markası adına bir bağışta bulunduğunu açıkladı. Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrasında kullanıcılardan destek ve teşekkür yorumları yağdı.

Gökçe paylaştığı bağış videosunda "Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" dedi.

Nusret Gökçe, 25 milyon TL'lik bağış açıklamasını yapmadan önce de ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunmuştu. 50,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaşmış ve 'limitsiz kişi sayısı' diyerek depremzedelere yemek dağıtmıştı.

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