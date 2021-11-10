Türk savunma sanayiinde hedef tam bağımsızlık

Türk savunma sanayii, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde son yıllarda gelişimini artırarak sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın 36’ıncı kuruluş yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden vücut buldu

Demir, Başkanlığın, aslında kökü tarih öncesine kadar dayanan harp endüstrisinin, yaşadığı iç ve dış birçok engelden sonra Cumhuriyet döneminde bir devlet kurumu olarak yeniden vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Demir, Türk savunma sanayisinin, ülke güvenliği için kara, hava, deniz ve uzay ile siber alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, bunların yanında, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji konusundaki bilgi ve birikiminin sağlık, enerji, ulaştırma gibi sivil alanlarda da çalışmalara önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Son yıllarda çok sayıda milli sistem geliştirildi

Savunma sanayisinin son yıllardaki atılımıyla platform ve silah sistemlerinin tasarımı, geliştirmesi ve üretilmesinde belli bir seviyeye geldiğine işaret eden Demir, şöyle devam etti: “Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda da rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz; bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa onu kazanmamız gerekiyor. Bu süreçte de iyi bir yürüyüşümüz olduğunu söyleyebiliriz ancak koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Türkiye, savunma sanayisinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Savunma sanayimizdeki son gelişmelere baktığımız zaman sadece 5 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yokken, bugün KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ sistemlerimizi hizmete sunduk.

Pratik çözümler sağladık

MİLGEM’ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettik. Atak Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. 150 kilometre menzilli lazer işaretleyicili yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz, 200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzemiz ATMACA, 280 kilometre menzilli karadan karaya füzemiz BORA ile füze teknolojisinde çağ atladık. MAM-C ve MAM-L’nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi eklenen yeni mühimmatlarla SİHA’larımızı daha etkili hale getirdik. Sadece drone sistemlerinde değil, anti-drone teknolojisinde de önemli mesafe katettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, el yapımı patlayıcıya karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri ile sahada Mehmetçik’e pratik çözümler sağladık.”

750 Proje üzerinde çalışılıyor

Demir, 2002’de sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bu projelerin yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattıklarını ifade eden Demir, proje hacmini ise 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Kısa sürede elde edilen bütün bu başarıların, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ve savunma sanayisi ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edildiğini dile getiren Demir, savunma sanayisinde tüm süreçleri, gündemi ve ihtiyaçları, geleneksel algı ve işleyişin ötesinde kapsamlı bir alanda, stratejik perspektifle ele aldıklarını ve çalışmalarını bu minvalde belirlediklerini kaydetti.

İstihdama da katkı sunuyor

Demir, bu sayede sektördeki proje sayısı, bütçesi ve cirosunun arttığını, yerli-milli kapasitenin oransal büyüdüğünü, Başkanlık ve sektörde istihdam edilen insan kaynağının arttığını, güçlenme ve çeşitlilik sağlandığını; siber güvenlik, motor, test ve kalite-sertifikasyon gibi spesifik alanlarda büyük atılımlar yapıldığını, savunma kaynaklarında çeşitliliğin artırıldığını, ihracat süreçlerine önem verildiğini belirtti.

İlk 10 ülke arasına gireceğiz

Demir, “Bu temaları aslında artırmak mümkün ama burada en kritik husus, tüm faaliyetleri ve bundan sonraki süreçleri stratejik bir perspektifle ele almamızdır. Doğrusunu isterseniz, mevcut başarıların da bu perspektifin sonucu olduğunu düşünüyoruz. 2023 vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız” diye konuştu.

“Gençler savunma sanayiinin geleceği”

Ülkenin en büyük güçlerinden birisi olduğuna inandıkları dinamik genç nüfusu savunma sanayisinin geleceği açısından en önemli kaynaklardan biri olarak gördüklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademisi, Teknofest, Savunma Okuryazarlık programları ile toplumun geniş kesimlerinin ilgisini çekerken, genç yaşta savunma ve teknoloji gündemiyle buluşmasına olanak sağlıyor bu sayede, savunma sanayii alanında geleceğimizi teminat altına almaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki teknoloji yürüyüşü çok dinamik bir yapıya sahip ve her geçen gün yeniliklere ve değişime gebe. Bu yüzden gelecek nesilleri bu sistemin içine bugünden entegre edebilirsek, yarın daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız daha da artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.