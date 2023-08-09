O ülkeden Türk savunma sanayii şirketlerine yaptırım kararı

Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu’nun yabancı askeri ekipmanlara erişimini kısıtlamak amacıyla son dönemin en büyük yaptırım kararını aldı. Türkiye’de faaliyet gösteren 2 savunma sanayii şirketi de Rusya’ya yönelik savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdikleri sebebiyle yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kararları; İran, Türkiye, Belarus, Slovakya, İsviçre ve BAE’de bulunan 25 kişi ve işletmeyi kapsıyor. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly tarafından deklare yaptırım kararının temel amacı ise Rusya Federasyonu’nun, yabancı askeri teçhizatlara erişiminin kısıtlanması olarak açıklandı.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Birleşik Krallık’ın yaptırım kararlarından, Türkiye’de yerleşik Turkik Union ve Azu International adlı şirketler de etkilendi. Şirketlere yaptırım uygulanmasının temel gerekçesi ise Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetleri için gerekli olan mikroelektroniğin, Rusya’ya ihracatındaki rolleri.

Edinilen bilgiye göre; Azu International, 2022 yılının Mart ayında kuruldu. Şirket, kendisini bilişim ürünleri toptancısı olarak tanımladı ve kurulduktan bir hafta sonra ABD’den tedarik ettiği bilgisayar parçalarını Rusya’ya göndermeye başladı.

Her ne kadar savunma sanayii ürünlerinin kullanımına yönelik alt sistem ihracatı gerçekleştirseler de iki şirketin, resmi olarak ‘savunma sanayii şirketi’ olmadıkları tahmin ediliyor. Türkiye’de savunma sanayii şirketlerinin, çok katı mevzuatlara tabi oldukları biliniyor.

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Turkik Unioin şirketi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak onun da tıpkı Azu International gibi Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından kurulduğu tahmin ediliyor. Rusya’nın, kendisine yönelik ambargoları delmek için birçok batılı ülkede şirketler kurduğu iddia ediliyor.

Dubai, Slovakya ve İsviçre’ye yaptırım

Dubai merkezli Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, Rusya’ya drone ve drone bileşenleri tedarikindeki rolü nedeniyle,

Slovakya vatandaşı Ashot Mkrtychev, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Rusya arasındaki silah anlaşması girişimine karıştığı için,

İsviçre vatandaşı Anselm Oskar Schmucki, DuLac Capital Ltd’nin Moskova ofisinin şefi olarak çalışmak da dahil olmak üzere Rusya’nın finansal hizmetler sektöründeki rolü nedeniyle Birleşik Krallık tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

Kaynak: Savunmasanayist