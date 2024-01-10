Türk savunma sanayii şirketinden hiç hesapta olmayan karar! Şimdi de o işe giriyorlar

Hazar Group Savunma Havacılık Uzay Sanayi A.Ş, bünyesindeki 17 firma ve 2 holding kuruluşuna yeni bir sektör olarak turizm ve otelcilik alanını da ekliyor.

'Hotel Mingo' Bursa'da hayata geçecek

Hazar Group Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıldırım, yakında Bursa'da Hotel Mingo adıyla faaliyete girecek yeni otellerinin savunma sanayi sektörü firmaları başta olmak üzere bürokrasi, siyaset ve iş dünyasının Bursa’da ilgi odağı olacağı bir yatırımı içerdiğini ifade etti.

Yıldırım, yeni otel projesinin Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, Hotel Mingo markası adı altında Bursa’nın en işlek ulaşım merkezinde açılacak otelin hizmet yelpazesinin çok geniş bir ağı içerdiğini söyledi.

Yıldırım ayrıca Hotel Mingo Sapanca Bungalov Otel projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İki ayrı proje için 230 milyon TL yatırım yapacaklarını belirten Yıldırım, Bursa projesinde 75 oda ve 190 yatak yer alacağını, Sapanca Bungalov Otel projesinin ise 120 evden oluşacağını belirtti.

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