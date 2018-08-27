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Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'

Son dönemdeki kritik hamlelerle adından sıkıkla söz ettirenTürk savunma sanayiindeki başarılı ticari gelişmeler, Çin basınının gündemine oturdu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:35
Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'

ABD, Türkiye'yi ekonomik açıdan kıskaca almaya çalışsa da Türkiye'nin özellikle savunma sanayiinde verdiği ekonomik performans göz dolduruyor. Satışlardaki ivmenin artışı ve başarılı ürünlerin her geçen gün piyasada popülarite oluşturması Çin basınının da gündemine geldi.

Dünyanın en büyük askeri güçlerinden Çin'de Türkiye'nin savunma sanayiinin ABD'nin oluşturduğu suni ekonomik kıskaca pozitif yönde etki edeceği belirtildi.

"EKONOMİYİ SAVUNMA KURTARACAK"

Feng Huang TV'de yayınlanan bir haberde Türk savunma sanayiinin mali olarak ekonomiye sağladığı katkıdan bahsedildi. Ülkenin savunma sanayisinin ihracatı, uluslararası pazarda oldukça popüler, belki de Türkiye’nin krizden çıkması için içeriden bir canlandırıcı dedi.

Özellikle Türkiye Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), son ürettiği MKE 105 mm havadan taşınabilir obüsün gücüne dikkat çekildi. Hafif profilli bir yapısı ve ateş kontrol sisteminin toplam ağırlığının hafifliği açısından uluslararası pazarda önemli bir ürün olacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:35
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