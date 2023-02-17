Türk savunma devinden 54 milyon dolarlık ihracat

14 Şubat 2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan bildiride Otokar’ın adı açıklanmayan bir ülkeye 54 milyon dolar değerinde 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçlara ilişkin yedek parça, eğitim, bakım ve entegre lojistik destek hizmetleri sağlayacağı açıklandı.

Ayrıca teslimatların 2023 yılının ikinci yarısında başlayacağı ve aynı yıl içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

KAP’a yapılan bildirimde ise şu ifadelere yer verildi,

“Şirketimiz, 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçlara ilişkin yedek parça, eğitim, bakım ve entegre lojistik destek hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 54 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözkonusu sözleşme kapsamındaki teslimatların bu yılın ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2023 sonuna kadar kadar tamamlanması planlanmaktadır.”

Bangladeş’e Otokar Cobra 4×4 TTZA teslimatı

Defense Technology of Bangladesh’in yaptığı paylaşıma göre Bangladeş Ordusu, Otokar yapımı Cobra 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA) siparişi kapsamında bir parti daha teslim almıştı. Farklı kaynaklara göre ise bu teslimat 50’ye kadar Cobra TTZA’yı içeriyordu.

Teslim edilen araçların Birleşmiş Milletler (BM) görevlerinde kullanılması bekleniyor. Teslim edilen araçların üzerindeki kamuflaj BM görevi için olduğunu gösteriyor.

Bangladeş Ordusu Cobra-II zırhlılarını aktif olarak kullanıyor

Bangladeş Ordusu’nun Cobra-II zırhlı araçları Mali’deki UN MINUSMA barış koruma misyonunda aktif olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Mali’de yürütülen Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkedeki siyasi süreçleri desteklemek ve güvenlikle ilgili bir dizi görevi yerine getirmek için 25 Nisan 2013 tarihli ve 2100 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştur.

2022 yılının Haziran ayında Bangladeş Ordusu’na bağlı 1125 askerin UN MINUSMA görevi kapsamında konuşlandırıldığı açıklanmıştır. Bu sayıya ek olarak 282 Bangladeş Polisi de Mali’de görev almaktadır. Kararın şartlarına göre misyon, büyük nüfus merkezlerinin, sivillerin ve iletişim hatlarının korunmasını kapsamakta. Ayrıca insan haklarının izlenmesi, insani yardım sağlanması, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, devlet otoritesinin genişletilmesi, özgür, kapsayıcı ve barışçıl seçimlerin hazırlanması misyonun diğer amaçları arasındadır.

DefenceTürk