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Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi!

TSK'ya ait savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:21
Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi!

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." diyerek operasyonun başladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:21
  1. Şanlıurfa
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Yeni akite yorum Yeni akite yorum 26 dk önce
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