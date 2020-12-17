  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk savaş uçakları Mavi Vatan'da 737 saat uçuş yaptı
Gündem

Türk savaş uçakları Mavi Vatan'da 737 saat uçuş yaptı

Türk savaş uçakları, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ile koruma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:43:00 -
Türk savaş uçakları Mavi Vatan'da 737 saat uçuş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan'da koruma ve kollama görevi icra eden Türk Hava Kuvvetleri'nin MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"F-16’lar 62 sorti ile 166 saat 30 dk. Siyah küçük kare HİK (E-7T) uçaklarımız 67 sorti ile 544 saat 40 dk., Siyah küçük kare KC-135R tanker uçaklarımız 5 sorti ile 26 saat 20 dk havada görev yaptı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların re..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay