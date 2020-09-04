Türk sanayisinin geleceği İEF'te konuşuldu

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) İş Günleri kapsamında Türk sanayinin geleceği, düzenlenen webinarda konuşuldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde düzenlen "Bugünün Türk Sanayisinden Geleceğe Bakış: Sanayinin Gelecek Vizyonu" temalı webinar etkinliğinde konuşan, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, güçlü bir ülke ve güçlü bir ekonomi için sanayinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada 19. büyük ekonomi olduğuna işaret eden Yorgancılar, rekabet endeksinde ise 141 ülke içinde 61'inci sırada olunduğunu aktardı.

Yorgancılar, okullar gösterilen teorik eğitimin pratikle birleşmesi gerektiğine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal da dünya ihracatının yüzde 68'inin sanayi üretimiyle olduğunu aktardı.

Yaşanan salgın sürecine avantajlarından bahseden Uysal, "Kovid bütün ülkelerde kullanılamlayan kaynakların devreye alınmasanı neden oldu. Dijitalleşme sürecini hızlandırdı. Küreselleşme yerine bölgeselleşmeyi ön plana çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teknoloji konusunda yol almış şirketlerle iş birliği yapmamız lazım"

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye'de Ar-Genin çok iyi yol aldığını belirtti.

Salgın sonrası yeni gelişmelerin olduğunu aktaran Young, "Tedarik zinciri bölgesel olacak veyahut ülke bazında olacak. İçinde bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabiliriz." dedi.

Gelecek yıllarda ne yapılması gerektiğine ilişkin ise Young, şöyle konuştu:

"Zamana karşı bu yarışta bizim teknoloji konusunda yol almış şirketlerle iş birliği yapmamız lazım. Bu iş birliği lokal anlamda olabilir veyahut bölgesel de olabilir. Amerika'yı tekrar keşfetmek için zaman harcamaya ve onun maliyetine katlanmamıza hiç ihtiyacımız yok."

- Kadın istihdamı artırılmalı

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ise Türk sanayisinin kuvvetli bir temele sahip olduğunu vurguladı. Sanayi 4.0'a geçilirken bu temelin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gelis, bu sanayi devriminin kilit noktasının dijitalleşme olduğunu belirtti.

Komşu pazarlarda sanayi alt yapısının ya mevcut olmadığını ya da Türkiye'den daha düşük seviyede olduğunu anlatan Gelis, "Türk sanayisinin 4'üncü sanayi devriminde rekabetçi olabilmesi için ilk olarak kuvvetli bir ayak izine sahip olması gerekiyor. Bir sanayinin güven veren bir sanayi haline gelmesi için marka geliştirmesi gerekiyor. Çünkü iyi bir marka ve güven varsa finansman bulmak önemli bir unsur haline gelir." diye konuştu.

Geleneksel üretimden dijital üretime geçmek için bir yol haritası gerektiğini belirten Gelis, "Burada her seviyeden çalışanın veriyi, data analitiği kabiliyetini geliştirmek çok önemli. Bilhassa kadınların bu konuda yüksek kabiliyetlerini bir fırsat olarak görmeliyiz. Gelişmeleri için onları bu yönde teşvik etmeliyiz. Yeni dijital sanayide daha fazla kadına iş fırsatı tanımalıyız. " dedi.

Türkiye'de çok iyi mühendislerin olduğunu söyleyen Gelis, şunları kaydetti:

"Dijital dönem çok çabuk ilerliyor. Sanal ortama geçmemiz çok önemli. Önem verilmesi gereken bir diğer konu ise güvenlik. Çünkü inanıyorum ki önümüzdeki dijital dönemde en büyük ekonomik saldırı siber saldırı olacaktır."



