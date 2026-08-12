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Aktüel İstanbul’da denize girecekler dikkat! 3 ilçede plajlara yasak geldi
Aktüel

İstanbul’da denize girecekler dikkat! 3 ilçede plajlara yasak geldi

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İstanbul’da denize girecekler dikkat! 3 ilçede plajlara yasak geldi

İstanbul’un Şile, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerinde dalga yüksekliği nedeniyle bazı sahil ve plajlarda denize giriş geçici olarak yasaklandı.

İstanbul’da olumsuz deniz koşulları nedeniyle 3 ilçede peş peşe yasak kararı alındı.

 

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

 

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

 

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

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