Bozcaada’da Uğur Savaş aranıyor! Zıpkınla avlanmak için denize girdi, bir daha çıkmadı

Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş (46), saat 05.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Savaş, zıpkınla avlanmak için Sulubahçe açıklarını tercih etti. Savaş, suya daldıktan sonra bir daha çıkmadı. Sudan çıkamayınca yanındaki arkadaşı durumu saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.