Türk polisi her yerde! Nefes borusuna döner kaçan kadını polisin hamlesi kurtardı

Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana gelen olayda yemek yediği sırada bir kadının nefes borusuna döner kaçtı. Nefes alamayan kadına, o sırada mekandaki sivil bir polis memuru Heimlich manevrası uyguladı. Nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkartılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yemek yiyen kadının nefes alamadığı, beraberindeki çocukların kadının sırtına vurduğu ardından durumu fark eden polis memurunun müdahale edip, Heimlich manevrası yaptığı yer aldı.

ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

Dönercide çalışan ve olay anını anlatan Enver Yavuz, "Pazartesi günü ikindi saatlerinde burada müşteri olarak polis memuru ve bir kadın oturuyordu. Ablanın ekmek borusuna ekmek parçası kaçtı. Kendisi biraz çıkartmaya çalışırken durumu polis durumu fark ediyor. Heimlich manevrası yapmasıyla beraber polisimiz kadının hayatını kurtardı. Buradan polis memuruna çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin" dedi.