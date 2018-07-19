Türk pilotundan inanılmaz atış! PKK'nın ini böyle vuruldu

Türk savaş uçakları 16 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava akınında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposunu vurdu. Vuruş ardından mühimmat deposunda pek peşe patlamalar meydana geldi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar resmi twitter hesabından yapılan atışın görüntülerini 'ÇOK ZOR İŞ!' başlığıyla paylaşırken, 'Fil tüfeğiyle karınca vurmak gibi. Tam delikten geçirmişler!' yorumunda bulundu.