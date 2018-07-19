Türk pilotundan inanılmaz atış! PKK'nın ini böyle vuruldu
Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava harekatındaterör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposunu vurdu. ABD, terör örgütü DAEŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'ya binlerce tır dolusu mühimmat ve silah teslim etmişti.19 Temmuz 2018 Perşembe 00:32
Türk savaş uçakları 16 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava akınında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposunu vurdu. Vuruş ardından mühimmat deposunda pek peşe patlamalar meydana geldi.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar resmi twitter hesabından yapılan atışın görüntülerini 'ÇOK ZOR İŞ!' başlığıyla paylaşırken, 'Fil tüfeğiyle karınca vurmak gibi. Tam delikten geçirmişler!' yorumunda bulundu.
ÇOK ZOR İŞ!— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) 18 Temmuz 2018
Fil tüfeğiyle karınca vurmak gibi.
Tam delikten geçirmişler!
Türk savaş uçakları 16 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdikleri hava akınında PKK'ya ait mühimmat deposunu vuruyor.
Vuruş ardından mühimmat deposunda pek peşe patlamalar meydana geliyor. pic.twitter.com/xoeG7Bf3ta
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